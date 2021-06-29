Son dakika haberi... Ankara'da otomobilinin lastiğini değiştirirken maganda kurşunuyla öldü - Son Dakika

ANKARA'da, aracını tamire götüren Erdem Ş. (34), vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sularında Altındağ ilçesi Karacaolan Sokak'ta bulunan bir otomobil tamirci dükkanında meydana geldi. Aracın lastiğini değiştirmek için tamirhaneye gelen Erdem Ş.'nin vücuduna nereden açıldığı henüz belirlenemeyen mermi isabet etti. Erdem Ş., arkadaşları tarafından ağır yaralı halde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı Erdem Ş., buradan doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.