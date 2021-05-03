Sağlıkçılardan doğaseverlere plaket - Son Dakika

Sağlıkçılardan doğaseverlere plaket

03.05.2021 13:57

Ankara'nın Çubuk ilçesinde özel bir hastane yönetimi, ilçede gönüllülük esasıyla doğaya katkı verenleri plaket ile ödüllendirdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde özel bir hastane yönetimi, ilçede gönüllülük esasıyla doğaya katkı verenleri plaket ile ödüllendirdi.

Çubuk'ta hizmet veren özel bir hastane tarafından düzenlenen programda, hastanenin yönetim kurulu üyeleri Dr. Oğuzhan ve eczacı kardeşi Tunahan Zengin, ilçede yaklaşık 5 yıldır gönüllü olarak yaban ağaçlarının bakımını yaparak aşılayan emekli öğretmen Mustafa Orhan, 5 yıldır binlerce çeşitli fidanı toprakla buluşturan emekli memur Zekai Erkan ile yaklaşık 10 yıldır ilçede doğal yaşımın korunması için çeşitli çalışmalar yapan Çubuk Doğa Severler Dernek Başkanı Halil Basri Uluğ ile bir araya geldi.

İlk olarak sağlık taramasından geçirilen doğaseverlere plaket verildi.

Hastane yönetimi ayrıca doğaseverlere bir yıl boyunca hastanenin tüm imkanlarından ücretsiz yararlanma imkanı sağlarken, doğa ile ilgili çalışmalara da sponsor olma sözü verdi.

Programda konuşan Dr. Zengin, yaşanabilir temiz bir doğa olmadan sağlığın olmayacağını belirtti.

Yaptıklarıyla tüm ilçe halkına örnek olan doğaseverlere tüm sağlık çalışanları adına teşekkür ettiklerini ifade eden Zengin, "Sizlerin güzel ilçemizdeki doğayı hem korumanız hem de yeni bir şeyler ilave ederek yarınlara taşıma azminiz takdire şayan. Kıt imkanlarınızla bunları yaparken 7'den 70'e herkese örnek oluyorsunuz." dedi.

Eczacı Zengin de doğaseverlere teşekkür etti.

Çubuk Doğa Severler Dernek Başkanı Uluğ, çalışmalarının takdir edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Çevremizde doğaya ve doğaseverlere sahip çıkan, destek olan sayısı çok azaldı. Bu desteklerinden dolayı genç kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz." diyen Uluğ, büyük bir şevkle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Plaketle ödüllendirilen doğaseverlerden Mustafa Orhan, onur duyduklarını ifade ederek, "Yaptığım çalışmalarla gurur duydum." diye konuştu.

Zekai Erkan da sağlık çalışanları adına bir hatıra ormanı oluşturmak için çalışmalara başlayacağını belirterek, bu destek ile faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Sağlıkçılardan doğaseverlere plaket
Sağlıkçılardan doğaseverlere plaket
Sağlıkçılardan doğaseverlere plaket
Sağlıkçılardan doğaseverlere plaket

Mustafa Orhan, Hastane, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlıkçılardan doğaseverlere plaket - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu
Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin ölümünde suçlu bulunan doktor hapis cezası aldı Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin ölümünde suçlu bulunan doktor hapis cezası aldı         
16:36
Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi         
15:59
MHP'nin MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı         
15:53
Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu         
15:41
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim         
14:36
Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi         
14:10
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık         
13:23
Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı         
13:21
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti         
11:36
Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi         
11:02
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 16:45:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlıkçılardan doğaseverlere plaket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement