Son dakika haberi! Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti (ek) - 5 - Son Dakika



Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti (ek) - 5

SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ankara'da, akşam saatlerinde şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü. Pek çok yerde oluşan sel nedeniyle, otomobiller, iş yerleri ve bodrum kattaki evler sular altında kaldı. Keçiören ilçesi Gün Sazak Caddesi'nde ise bir kişi oluşan sel sularıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Oturur pozisyonda yokuş aşağı sürüklenen kişi, karşı şeritten gelen yolcu minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuld