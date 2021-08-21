Son dakika haberi... Ankara'da şantiyede çıkan kavgada bir işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir cami şantiyesinde çıkan kavgada başına taş fırlatılan işçi öldü, şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir cami şantiyesinde çıkan kavgada başına taş fırlatılan işçi öldü, şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lodumlu Camisi'nin inşaatında çalışan Gökhan Kavak ile Nurettin Akkaya arasında kavga çıktı. Akkaya, aynı şantiyede çalışan işçilerin kavgaya müdahale ettiği sırada yerden aldığı taşı Kavak'a fırlattı. Başından yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kavak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Akkaya yakalandı.

Son Dakika

Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü

Arazi kavgası sebebiyle soy adını bile değiştiren ağabeyi tarafından köy ortasında öldürüldü

Galatasaray-Hatay maçı Olimpiyat Stadı'na verilince kıyamet koptu! Karagümrük'ün tepkisi büyük oldu

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok

İhtiyacı olan binlerce insan var! Manavgat'a binlerce liralık ürünler resmen çöp oldu

Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı

Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı

'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada gündem olan videoya "Parti kur oy verelim" yorumları yapılıyor