Son dakika haberi! Ankara'da, sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Ankara'da, sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

05.12.2020 19:49
Son dakika haberi! Ankara'da, sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı, System.String[]

Son dakika haberi... Ankara'da sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, İstanbul'da gözaltına alındı.

Ankara'da sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, İstanbul'da gözaltına alındı.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Ramazan B'nin, kendisini arayan kayınpederi Fatih A'nın sevgilisi Yasemin Aydın'ı öldürdüğünü söyledikten sonra telefonunu kapattığını ve kendisine bir daha ulaşılamadığını bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelinin kullandığı aracın Düzce ve Sakarya üzerinden İstanbul'a giriş yaptığını belirleyen ekipler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Araç plakası üzerinde çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı silahla birlikte Eyüpsultan'da gözaltına aldı. Otomobilde yapılan incelemelerde ise kadına ait çeşitli eşyalar ve çanta bulundu.

Gayrettepe'deki emniyet yerleşkesine götürülen Fatih A'nın ifadesinde, gönül ilişkisi bulunan Yasemin Aydın'ı Ankara'da öldürdüğünü ve TEM Otoyolu Sakarya mevkisinde ormanlık alana attığını söylemesi üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğüne haber verildi.

Sakarya polisinin bölgede yaptığı aramada bulunan kadının cesedini otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Şüphelinin işlemlerin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

İstanbul, Sakarya, Ankara, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ankara'da, sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika


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