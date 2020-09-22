Son dakika haberi: Ankara'da silahlı kavgada ölen kişinin yakınları hastanede sağlıkçılara saldırdı (2)
Son dakika sağlık haberi... BAKAN KOCA: DEVLET, GEÇİT VERMEYECEKSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı.
BAKAN KOCA: DEVLET, GEÇİT VERMEYECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisi'nde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek" ifadelerini kullandı.
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