Son dakika haberleri... Ankara'da sokağa kısıtlamasında atlı polislerden denetim (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ankara'da sokağa kısıtlamasında atlı polislerden denetim (2)
05.12.2020 14:55
Son dakika haberine göre VALİ ŞAHİN, DENETİME KATILDIAnkara Valisi Vasip Şahin, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin polislerin yaptığı denetime katıldı.
VALİ ŞAHİN, DENETİME KATILDI
Ankara Valisi Vasip Şahin, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin polislerin yaptığı denetime katıldı. Vali Şahin, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti, tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Şahin, "Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Bugünlerde kısıtlamalara ne kadar çok riayet edersek, beklediğimiz serbest hayata ulaşmak o kadar çabuk olacaktır. Başarı, birlikte mücadelemize bağlı" ifadesini kullandı.
ANKARA,
Son Dakika Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar Kısıtlamayı umursamadan taşlı sopalı ev bastılar! Kadın-çocuk demeden çıkan kavgada 20 kişi yaralandı Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Balkona çıkan vatandaş, parkta demirlere asılı halde cansız beden buldu 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş