Başkentte uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 18-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 350 şüpheliden 54'ü tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 18 - 24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 350 kişiden 54'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam 7.8 kilogram esrar, 3.6 kilogram eroin, 750 gram metamfetamin, 250 gram bonzai, 14 bin 100 adet ecstasy ve 2 bin 700 adet sentetik ecza ele geçirildi. - ANKARA