Son dakika haberi: Ankara'da suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Ankara'da suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı

04.07.2022 14:58
Son dakika haberi: Ankara'da suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı

Son dakika haberleri: ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen suç örgütüne yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen suç örgütüne yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgüte üye olmak ve yardım etmek', 'örgüt faaliyetleri kapsamında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak', 'kasten adam öldürmek', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarını işledikleri tespit edilen ve 'Malatyalılar grubu' olarak bilinen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri H.D., örgüt yöneticisi A.D., örgüt üyeleri C.D., H.C., T.U., C.Ş., A.F.D., A.D. ve G.Ö. ile örgüte yardım eden U.G., S.Ö., A.U. ve M.C. gözaltına alındı. Örgüt üyesi firari Y.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği öğrenildi. Operasyonda, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 597 fişek, 37 adet yeşil reçeteli ilaç, kumardan kazanılan 26 bin lira, 22 adet sentetik hap ve 10 gram eroin ele geçirildi.


YORUMLAR
500
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu
Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ankara'da suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Ahu Tuğba'dan Meriç Erkan'a sert sözler: Benim sayemde para kazandı, hakkımı ve iyi niyetimi helal etmiyorum
14:55 Yürek yakan haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü
14:52 Beşiktaş'a imzayı atan Weghorst bugün İstanbul'a geliyor!
14:42 Sigaraya bir zam daha geldi: PM ve BAT grubunun sigaraları 2 TL daha zamlandı
14:39 Kuyumcukent esnafı yönetim binasını bastı! Aidat ve otopark zamlarından şikayetçiler
14:34 Bakan Nebati açıkladı: Küresel emtia fiyatlarındaki artışlar, haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili oldu
14:27 Memur maaşına yapılan 41,69'luk zam, bedelli askerlik ücretini de etkileyecek! İşte masadaki rakam
13:59 Voleybolcu güzel Zehra Güneş'ten sevgilisiyle romantik tatil pozu: Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı
13:56 Çinli yoga eğitmeni kaldığı otelde 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü! Genç eğitmenin eski sevgilisi tutuklandı
13:43 Ümit Özdağ'ın "Yüzde 99 değil yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan suç duyurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 15:02:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ankara'da suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement