Ankara'da sunta deposu yangının hasarı, gündüz görüntülendi - Son Dakika

ANKARA'da, 2 katlı sunta deposunda dün akşam çıkan, 4 katlı apartman ile bitişiğindeki iş yerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürerken, yangının hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı.

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde, Mustafa ve Nazif Ercan'a ait 2 katlı sunta deposunda çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek, deponun tamamını sardı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, arka tarafta bulunan 4 katlı apartmana ve bitişiğindeki iş yerine sıçradı. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı. Apartman, kısa sürede tahliye edildi. Yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 93'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 168 kişilik personel, 108 araç ile müdahale etti. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı yangın yerinde bulundu.

4 SAAATE KONTROL ALTINA ALINDI

İlk müdahale sonucu apartman ve iş yerindeki yangın, kontrol atlına alınarak, söndürüldü. Ancak sunta deposundaki alevler, devam etti. Depo yangını, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarını inceleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangının depoda kimsenin bulunmadığı anda çıktığını belirterek, can kaybı ve yaralanmanın olmadığını kaydetti.

YANGININ BOYUTU GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları ve hafriyat kaldırma işlemleri, sabaha kadar sürdü. Sunta deposu yangınının hasarı ise gün ağarınca ortaya çıktı. Deponun tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldiği, iş yerinde ve apartmanda da hasar oluştuğu görüldü. Belediye ekipleri, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.