Son dakika haberi: Ankara'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Son dakika haberi: Ankara'da şüpheli ölüm
20.02.2021 20:45
Son dakika haberine göre Ankara'da Çubuk Çayı'nda yer alan köprünün altında bir kişi ölü olarak bulundu.
Ankara'da Çubuk Çayı'nda yer alan köprünün altında bir kişi ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Etlik Caddesi Çubuk Çayı kesişimindeki köprünün altında hareketsiz olarak duran şahsı gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda 41 yaşındaki M. K. isimli vatandaşın öldüğü belirlenirken, şahısın darp edilmediği veya hiçbir kesici, delici aletle yaralanmadığı tespit edildi. Köprü üstünde bir poşet içinde bulunan alkolün ise ölen kişiye ait olduğu belirlendi. Şahsın köprünün üstünden düşerek hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor. - ANKARA
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