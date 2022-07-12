Son dakika haberleri: Tartıştığı iki kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

Ankara'da sosyal medya üzerinden husumet yaşadığı iddia edilen iki kişiyi otomobillerine ateş açarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Temmuz'da, Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açan zanlı, başka bir otomobille olay yerinden kaçtı.

Araçta bulunan Cahit Y. ve Erkan D. hafif yaralandı. Yaralılar, Etimesgut Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntüleri inceleyen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, pompalı tüfekle ateş açan kişinin Uğur Ö. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlının Cahit Y. ve Erkan D. ile daha önce sosyal medya üzerinden husumet yaşadığı, saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği iddia edildi.

Gözaltına alınan Uğur Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.