Son dakika! Ankara'da toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

ANKARA'da Mamak ilçesinde kaymakam Ali Sırmalı'nın da katılımıyla toplu ulaşım araçlarında koronavirüs önlemleri denetlendi, sürücüler ve yolcular maske ve mesafe konusunda uyarıldı.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, İçişleri Bakanlığı 'nın genelgesi doğrultusunda toplu ulaşım araçların yönelik düzenlenen koronavirüs denetimlerine katıldı. Mamak Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde Kaymakam Sırmalı ile birlikte polis, jandarma ve zabıta ekipleri yer aldı. Polisin durdurduğu otobüs ve minibüslere binerek vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyaran Sırmalı, sürücülerden kapasitelerinin üzerinde yolcu almamalarını istedi.'HEP BİRLİKTE BU HASTALĞIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kaymakam Sırmalı, "Hem şoförlerimize hem de yolcularımıza uyarılarda bulunduk. Şoförlerimiz ve yolcularımız görüldüğü gibi kurallara uyuyor. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 7 gün boyunca 7 farklı konuda denetimlerde bulunacağız. Vatandaşlarımızın kurallar konusunda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız kurallara uymadığı takdirde, adli veya idari cezalar ile karşılaşabilir. Hep birlikte maske, temizlik ve mesafe kuralına uyarak bu hastalığın üstesinden geleceğiz" dedi.