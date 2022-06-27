Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 51 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 300 şüpheliden 51'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 20-26 Haziran tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda, 10 kilo 700 gram eroin, 11 kilogram esrar, 1 kilo 500 gram kokain, 1 kilo 500 gram metamfetamin ve 3 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 300 zanlıdan 51'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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