Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 51 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 51 zanlı tutuklandı

27.06.2022 23:52

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 300 şüpheliden 51'i tutuklandı.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 300 şüpheliden 51'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 20-26 Haziran tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda, 10 kilo 700 gram eroin, 11 kilogram esrar, 1 kilo 500 gram kokain, 1 kilo 500 gram metamfetamin ve 3 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 300 zanlıdan 51'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: OSMANİYE- Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı Son dakika haber: OSMANİYE- Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 51 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
00:01 Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 00:39:20. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 51 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement