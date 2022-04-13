Son dakika haberi | Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

13.04.2022 18:33
Son dakika haberi | Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı için takibe alınan Z.A. ve D.G.'den uyuşturucu temin eden 3 kişi, dün polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda Z.A. ve D.G.'nin adreslerine operasyon düzenlendi. 2 şüphelinin yanı sıra, 966 gram eroin, 1,4 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 17 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edilen 2 bin 300 TL ele geçirildi.

Z.A. ve D.G.'nin uyuşturucu maddeyi H.A. ve Ö.B.'den temin ettiklerini tespit eden ekipler, bugün de şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 şüphelinin yanı sıra 1 kilogram eroin ele geçirildi.

Haklarında adli işlem başlatılan Z.A., D.G., H.A. ve Ö.B.'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.


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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, Keçiören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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