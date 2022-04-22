Son dakika haberi! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

22.04.2022 18:20

Son dakika haber... ANKARA'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekipler, belirlenen 16 şüpheliye ait, 12 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 453 gram eroin, 920 gram esrar, 100 sentetik ecza maddesi, uyuşturucuların satışa hazır hale getirilmesi için kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haberi! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haberi! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika haberi! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Ankara'da 14 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi Ankara'da 14 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi Yalova'da uyuşturucu tacirleri 'Gölge'ye yakalandı Yalova'da uyuşturucu tacirleri 'Gölge'ye yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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