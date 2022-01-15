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Ankara'da villa hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

Ankara'da villa hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

15.01.2022 08:15

Ankara'da villa hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde villa ve dubleks tarzı evlere giren hırsızlar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Ankara'da villa hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde villa ve dubleks tarzı evlere giren hırsızlar polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kısım Amirliği tarafından dubleks tarzı evlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlatıldı. Ayrıntılı çalışmalarda 93 farklı adreste kamera izleyen ekipler hırsızları takibe aldı. Tanınmamak için maske ve kapüşonlu bir şekilde gezdikleri tespit edilen E.K. ve Ö.Y. dün gece 01.00 sıralarında hırsızlık amaçlı girdikleri evde Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Daha önceden de 3 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da villa hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı
Ankara'da villa hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı
Ankara'da villa hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

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Yenimahalle, Hisarcık, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da villa hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da villa hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
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