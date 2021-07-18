Son dakika haberi... Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Zincirleme kazada Ahmet Bekaroğlu'nun otomobili ikiye bölündü. Bekaroğlu, kaza yerinde hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen 2 otomobil, burada seyir halindeki 3 otomobille daha çarpıştı.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Ahmet Bekaroğlu yönetimindeki otomobil, Ankara- Kırıkkale kara yolu Lalahan mevkisinde aynı yönde seyreden bir başka araca çarptı.

Ankara 'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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