Son dakika haberi: Ankara'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ankara'da Esenboğa Havaalanı yolu istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ankara'da Esenboğa Havaalanı yolu istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, Esenboğa havaalanı yolu 16. kilometresindeki Karyağdı Tünel'i girişinde meydana geldi. C.A. idaresindeki 34 CGE 566 plakalı, M.E. idaresindeki 06 T 0347 ve A.A. idaresindeki 06 DH 0664 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olaydan sonra bölgeye çok sayıda 112 ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

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