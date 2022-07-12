Son dakika haber: Kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 31 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 31 kişi yakalandı

12.07.2022 15:50

Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 31 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 31 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 4-10 Temmuz'da il genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 31 kişi gözaltına alınırken 1437 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 37 bin 210 sahte bandrol, 1090 paket kaçak sigara 502 kilogram kaçak tütün, 77 kaçak cep telefonu, 1 pres makinesi ve 12 milyon 159 bin 800 makaron ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 31 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 31 kişi yakalandı - Son Dakika
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