Operasyonlarda 31 kişi gözaltına alınırken 1437 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 37 bin 210 sahte bandrol, 1090 paket kaçak sigara 502 kilogram kaçak tütün, 77 kaçak cep telefonu, 1 pres makinesi ve 12 milyon 159 bin 800 makaron ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 31 kişi yakalandı - Son Dakika

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