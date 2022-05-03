Son dakika haberi... Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı

03.05.2022 00:58
Son dakika haberi... Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı

Son dakika haber: Samsun'da bayram ziyaretinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç kolundan ve sırtından yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da bayram ziyaretinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç kolundan ve sırtından yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan bayram ziyareti için Samsun'a gelen Ahmet Umut Çolak (28), sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğinin kolundan ve sırtından ısırdığı Çolak, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ahmet Umut Çolak, sokak köpeklerinin başkalarına da zarar vermemesi için toplatılmasını talep etti. - SAMSUN

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İlkadım, Ankara, Bayram, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ankara'dan bayram için geldiği Samsun'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı - Son Dakika
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