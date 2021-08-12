Son dakika: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 'Altındağ' açıklaması: 76 gözaltı - Son Dakika

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın'ın (18) hayatını kaybettiği kavganın ardından halkı provoke edip, algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımda bulundukları ve bölgedeki olaylara karıştıkları tespit edilen 76 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İlçedeki Battalgazi Mahallesi'nde önceki gün parkta oturan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler ile akraba olan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda Yahya Abdo, yanında bulunan bıçakla Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı Emirhan Yalçın, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

Kavganın ardından Battalgazi Mahallesi'nde gerginlik yaşandı. Yabancı uyrukluların yoğunlukta olduğu mahallede toplananlar, yabancı uyruklu kişilerin iş yerlerinin camlarını kırdı, eşyalarını dışarı çıkarıp, ateşe verdi. Geç saatlere kadar süren gerginlik, polisin müdahalesiyle sona erdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce dün akşam yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Altındağ ilçemizde meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımda bulundukları ve bölgedeki ızrar olaylarına karıştıkları tespit edilen 76 kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahısların 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/ticareti gibi diğer suçlardan kaydı bulunmaktadır. Halkımızın sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemesi ve güvenlik güçlerimize yardımcı olması önemle duyurulur" denildi.

- Ankara