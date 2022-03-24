Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden nostaljik paylaşım - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden nostaljik paylaşım

24.03.2022 10:31
Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden nostaljik paylaşım

Son dakika haberleri... Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1970'li yıllarda polis ekiplerince kullanılan motosiklet ve otomobillerin yer aldığı siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1970'li yıllarda polis ekiplerince kullanılan motosiklet ve otomobillerin yer aldığı siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesapları üzerinden, "1970'li yıllarda kullanılan araçlarımızdan bir kare" notuyla paylaşılan fotoğrafta döneme ait polis ekiplerince kullanılmakta olan motosiklet ve otomobiller yer aldı. - ANKARA

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden nostaljik paylaşım - Son Dakika


Son Dakika
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