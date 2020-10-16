Son dakika haberleri | Ankara'da MLKP operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberine göre ANKARA'da, terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü MLKP'nin 'açık alan yapılanması' içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 üyesi hakkında gözaltı kararı verdi. Aralarında 'sorumlu' seviyede örgüt mensuplarının da bulunduğu öğrenilen şüphelilere yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde yapılan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı. Aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, dergi ve dijital materyal ele geçirildi. Firari bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.



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