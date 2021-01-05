Son dakika haberi... Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul'dan ziyaretler - Son Dakika

Kaplan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tuğgeneral Özkul, daha sonra Belediye Başkanı Kaplan'a ziyarette bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Ayca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlk olarak Kaymakam Ayca'yı ziyaret eden Tuğgeneral Özkul, yeni Kaymakamlık binasının hayırlı olmasını diledi.

Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca ile Belediye Başkanı Tuncer Kaplan 'a, makamlarında ayrı ayrı ziyarette bulundu.

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