Son dakika haberi: Ankara İl Jandarma Komutanlığı 11 hırsızlık olayını aydınlattı

Ankara'da meydana gelen 11 hırsızlık olayı, jandarma ekiplerinin titiz çalışması ile aydınlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerince 10-17 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, Güdül, Bala, Ayaş, Nallıhan, Etimesgut, Gölbaşı, Polatlı ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 11 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Olaylara ilişkin yakalanan 15 şüpheliden 4'ü tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANKARA
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