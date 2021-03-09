Son dakika haberi: Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı

09.03.2021 20:59
Son dakika haberi: Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bazı iş yerleri, sosyal ve kültürel aktivite merkezleri ile kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerine girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bazı iş yerleri, sosyal ve kültürel aktivite merkezleri ile kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerine girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik yeni tedbirler alındığı belirtildi.

Buna göre, salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla İçişleri Bakanlığının 8 Mart'taki genelgesi doğrultusunda; yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi olan toplu taşıma araçları HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere, tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilecek.

İl genelindeki terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla, daha önce getirilen açılış ve kapanış saatlerine bağlı olmaksızın iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterebilecek.

Daha önce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde bilet satış işlemleri sırasında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınması esnasında, tüm konaklama tesisleri ve alışveriş merkezlerine girişler ile yeme-içme yerleri, halı saha tesisleri, yüzme havuzu ve benzeri tesisler ile kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde getirilen HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu devam edecek.

Alınan yeni tedbirler kapsamında, il genelindeki tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro ve benzeri kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerinin girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.

Vasip Şahin, HES kodu, Ankara, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı - Son Dakika


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