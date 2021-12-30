Üye Girişi
Son dakika haberleri! MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

30.12.2021 09:19
Son dakika haberleri! MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Bir son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

MİT ile Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinin yürüttükleri istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucunda, DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 zanlı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Ekipler, sabah erken saatlerde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 23'ünü gözaltına aldı.

Zanlılardan bir kısmının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları da öğrenildi.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

YORUMLAR
500

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ankara, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 5 milyar 948 milyon dolar azaldı Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 5 milyar 948 milyon dolar azaldı         
15:14
İçişleri Bakanlığı yılbaşında alınacak önlemlerini açıkladı İçişleri Bakanlığı yılbaşında alınacak önlemlerini açıkladı         
15:09
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Yeni görüşme iddiası! Erdoğan ve Esad, PKK'ya karşı ortak operasyonda anlaştı mı? Yeni görüşme iddiası! Erdoğan ve Esad, PKK'ya karşı ortak operasyonda anlaştı mı?         
14:56
Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul..         
14:02
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da..         
13:07
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18

Son Dakika Haberleri
15:09 İçişleri Bakanlığı yılbaşında alınacak önlemlerini açıkladı
15:04 Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı
14:59 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası
14:58 Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor
14:56 Yeni görüşme iddiası! Erdoğan ve Esad, PKK'ya karşı ortak operasyonda anlaştı mı?
14:54 Fenerbahçe milyarlık kayıplarının telafisi için ilk adımı attı!
14:52 Camdaki Kız'da bugün: Nalan, Sedat'a nasıl bir tepki verecek?
14:45 Son 3 gün! İşte emekli zammı için masadaki formüller
14:34 Kılıçdaroğlu'ndan MEB çıkarması sonrası bir açıklama daha: O zincirler sizi korumayacak
14:23 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemek yemiyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 15:18:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement