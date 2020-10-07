TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 17 yaşındaki orta oyuncusu Bilal Budak'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com 3. Lig ekiplerinden Manisaspor'da oynayan futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Bilal'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Son dakika haberi: Ankara Keçiörengücü, 17 yaşındaki Bilal Budak'ı transfer etti - Son Dakika Spor