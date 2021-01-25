Diallo, Türkiye'de ayrıca Yeni Malatyaspor ve Hatayspor formalarını giydi.

Gineli orta saha oyuncusu, Gençlerbirliği ile 2019-2020 sezonunda 6 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Sadio Diallo ile opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, son olarak Gençlerbirliği 'nde forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Sadio Diallo'yu kadrosuna kattı.

Son Dakika › Spor › Son dakika haberi... Ankara Keçiörengücü, Sadio Diallo'yu transfer etti - Son Dakika Spor

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