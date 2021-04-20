Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika

Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüpheli yakalandı (2)

20.04.2021 11:01

Kamu arazilerinin satışını yapmak vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, 106 şüpheli gözaltına alındı, 8 araç, 40 taşınmaz ve 30 milyon liraya el kondu.

Kamu arazilerinin satışını yapmak vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, 106 şüpheli gözaltına alındı, 8 araç, 40 taşınmaz ve 30 milyon liraya el kondu.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütü üyelerini 2 yıl boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

Elde ettikleri bilgi ve delilleri değerlendiren ekipler, aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de olduğu zanlıları yakalamak için bu sabah Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Soruşturmayı, kamuya ait arazilerin hazine adına satışını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle koordineli yürüten polis ekipleri, "Arsa Avcısı Operasyonu" ile 106 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yapılan ortak çalışma sonrası, suçtan elde edilen gelirler kapsamında, örgüt elebaşları ve üyelerine ait 8 araç, 40 taşınmaz (iş yeri, konut, arsa) ve 30 milyon liraya el kondu.

Suç örgütü üyelerinin, mağdurları ikna etmek amacıyla devlet büyükleriyle yakın oldukları izlenimi verdikleri ve mesleki güvenden faydalanmak için avukatlık bürosu veya şirket ofislerini aracı yaptıkları tespit edildi.

"Yer teslim tutanağı yapıyor" izlenimi vermek isteyen örgüt mensuplarının, sözde satışı yapılacak arazilere mağdurları sahte "kamu taşıtı tanıtım kartı" koydukları kendi araçlarıyla götürdükleri belirlendi.

Tapu müdürlüğünde daire başkanı olarak tanıtılan örgüt üyesi ile mağdurlar arasındaki sahte sözleşmelerin, kamu görevlisi olan örgüt üyelerince kamu binasında ayarlanan odada imzalandığı ortaya çıkarıldı.

Kamu idarelerinin isim kısaltmalarını kullanarak şirket açan örgüt mensuplarının, böylece mağdurlar parayı şirket hesaplarına yatırırken kamu kurumunun hesabına yatırdığını düşünmelerini sağladığı saptandı.

160 kişi, 300 milyon lira

Şüphelilerin, SMS paketi satın alarak "Tapu Müdürlüğü" başlığıyla işlemlerin başlatıldığı yönünde mağdurlara SMS gönderdikleri, tapu müdürlüğünde irtibatlı oldukları kamu görevlileri sayesinde memurların bulunduğu alana geçerek işlemleri yaptıkları ve mağdura sahte tapuyu teslim ettikleri anlaşıldı.

Suç örgütünün, bu yöntemle 160 kişiyi 300 milyon lira dolandırarak mağdur ettiği belirlendi.

Dolandırıcılık faaliyetlerine 2016'da başlayan ve bu tarihten önce hiçbir mal varlığı bulunmayan örgütün sözde yönetici ve üyelerinin, zenginleşerek lüks araçlar satın aldıkları ve lüks dairelere taşındıkları tespit edildi.

Teknik takip sırasında, örgüt mensuplarının, aldatarak yüklü miktarda paralarını aldıkları mağdurlarla alay ettikleri, dolandırıldığının farkında olmayan bazı mağdurları ise arsanın değerlendiği yalanıyla ikinci kez dolandırdıkları belirlendi.

Yine teknik takip sırasında zanlıların, mağdurlardan dolandırdıkları 4 milyon liranın çuval içinde bir aracın bagajında taşındığı da tespit edildi.

Öte yandan, örgüt mensupları ile mağdurların ilgili arazilerin sözde satışına ilişkin tapu müdürlüğünde işlem yaptığı ve bir mekanda görüştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüpheli yakalandı (2)
Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüpheli yakalandı (2)
Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüpheli yakalandı (2)
Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüpheli yakalandı (2)
Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüpheli yakalandı (2)
Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüpheli yakalandı (2)
Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüpheli yakalandı (2)
Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüpheli yakalandı (2)
Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüpheli yakalandı (2)
Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüpheli yakalandı (2)
Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüpheli yakalandı (2)
Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüpheli yakalandı (2)

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Ankara, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika


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