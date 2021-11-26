Son dakika haberi... Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde aralarında avukatların da olduğu 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturmada tespit edilen fişlemeler, ardışık aramalar, HTS kayıtları, aleyhteki ifade ve teşhisler doğrultusunda şüpheliler belirlendi.

Bu doğrultuda 12'si avukat ve avukat stajyeri 36 zanlının gözaltına alınması için Ankara merkezli 6 ilde operasyon kararı alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürülüyor.