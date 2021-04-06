Son dakika haberi... Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı - Son Dakika

ANKARA merkezli 8 ilde, uyuşturucu satıcısı 131 kişiye yönelik 1200 polisin katılımı ile şafak vakti düzenlenen 'Vadi' operasyonunda 81 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan 131 kişilik çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından önce satıcılarla irtibatlı olduğu belirlenen 156 kişi tespit edildi. Bu kişiler polis operasyonuyla gözaltına alındı. Yapılan ev ve iş yeri aramalarında 1 kilo 989 gram eroin, 33 gram kokain, 4 kilo 282 gram metamfetamin, 29 kilo 951 gram esrar, 49 kilo 955 gram bonzai, 2 kilo 837 adet ecstasy, 5 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 35 bin 860 TL, bin 200 dolar, 300 euro ele geçirildi. 156 kişiden 36'sı tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartı, 107'si emniyetteki ifade işlemlerinin ardından olmak üzere toplam 120 kişi serbest bırakıldı.

81 SATICI GÖZALTINA ALINDI

Ardından tek tek adresleri tespit edilen 131 satıcıya yönelik bu sabah Ankara merkezli, İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Batman, Elazığ, Adıyaman ve Mersin'de eş zamanlı 'Vadi' operasyonu düzenlendi. 256 ekip, toplam bin 200 polisin katıldığı operasyonda, 128 adrese baskın yapıldı. Polis Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği Ankara'daki operasyonda 72 adrese baskın yapıldı. Özel Harekat ekipleri, binaların çevresini sararak önlem alırken, kilitli kapılar koç başı ile kırılarak içeriye girildi. Ankara'da çoğu 'Dikmen Vadisi' civarında oturduğu için 'Vadi' adı verilen operasyonda diğer illerde yakalananlarla birlikte toplam 81 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adreslerinde yere yatırılıp kelepçelenerek araçlara bindirildi. Evlerinde yapılan aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Tespit edilen 131 şüpheliden 27'sinin cezaevinde olduğu öğrenilirken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Ankara