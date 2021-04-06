Son dakika haberleri! "Yarasa Kız" operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen "Yarasa Kız" operasyonunda 5 kişi "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, günübirlik kiralık ev, otel/pansiyon gibi konaklama yerlerinde fuhuş için anlaştıkları kişileri gasp ettikleri ihbarı üzerine soruşturma başlatmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 26 Mart'ta "suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "yağma, nitelikli dolandırıcılık" ve "fuhuş" suçlarından zanlıların yakalanması için Ankara, Iğdır ve Antalya'da "Yarasa Kız" adı verilen eş zamanlı operasyon devreye girdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 67 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sorguya alınan şüphelilerden 36'sı sorgularının ardından serbest bırakılırken, 31 şüphelinin tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevki sağlandı.

Şüphelilerden 5'i "nitelikli yağma" suçundan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 26'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA