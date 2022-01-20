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Son dakika haberi! Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda 24 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda 24 kişi yakalandı

20.01.2022 22:54
Son dakika haberi! Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda 24 kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre Ankara merkezli 5 ilde, örgüt kurarak "sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında polislerin de bulunduğu 26 kişiden 24'ü gözaltına alındı.

Ankara merkezli 5 ilde, örgüt kurarak "sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında polislerin de bulunduğu 26 kişiden 24'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında emniyet amiri ve polis memurlarının da bulunduğu bir suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ilde düzenlenen operasyonla, haklarında gözaltı kararı verilen 26 kişiden 24'ünü yakaladı.

Zanlılardan birinin yakalanamadığı, bir kişinin ise Kovid-19 olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin MİT Başkanı'nın adını kullanarak ve gizli bir yapılanmaya mensup olduklarını söyleyerek vatandaşlardan para aldıkları iddia edildi.

Şüphelilerin ifade işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

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Ankara Başsavcılığı, Dolandırıcılık, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda 24 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda 24 kişi yakalandı - Son Dakika
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