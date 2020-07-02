Son dakika haberi: Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği - Son Dakika

Son dakika haberi: Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği

Bir son dakika haberine göre ANKARA'da, metroya bindikten sonra maskesini çıkardığı öne sürülen kişiye, diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı.

ANKARA'da, metroya bindikten sonra maskesini çıkardığı öne sürülen kişiye, diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Ankara Metrosu'nda meydana geldi. İdiaya göre; maskesi takılı bir şekilde metroya binen kimliği belirsiz bir kadın, yerine oturduktan sonra maskesini çıkardı. Metrodaki diğer yolcuların maskesini takması konusunda uyarı yapması üzerine vagon içerisinde gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışma nedeniyle vatman, metroyu Hastane İstasyonu'nda durdurarak, metro güvenliğine haber verdi. İstasyonda bir süre daha devam eden karşılıklı sözlü atışmaların ardından, maskesini çıkardığı öne sürülen kadın, güvenlik görevlilerince metro dışına alındı. Metrodaki tartışma anları, yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 03:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği - Son Dakika

Son Dakika

00:53 Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı 23:57 Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı 23:51 Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor 23:37 Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 mağlup etti 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 20:21 Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:51 TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:09 Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler 18:00 Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldüren zanlı, suçu ablasına attı 15:33 En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Putin, 2036'ya kadar görevde kalmasını sağlayacak anayasa değişikliği referandumunda oy kullandı
12:39
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı
12:32
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
12:22
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
10:42
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
10:27
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
09:49
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 05:16:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]