Son dakika haberi! Ankara-Niğde otoyolu açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Ankara-Niğde otoyolu açıldı

Bir son dakika haberine göre 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Son dakika haberi! Ankara-Niğde otoyolu açıldı, System.String[]

330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Otoyol, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ve 15 kişilik ekiple tek merkezden yönetilecek. Sistem ile otoyolda yaşanabilecek kaza ve diğer tehlikeli durumlara karşı sürücüler anında uyarılacak.

Ankara'da düzenlenen törenin yanı sıra Niğde'de Gölcük gişelerinde tören yapıldı. Telekonferans yöntemiyle Ankara'ya bağlanılarak kurdele kesim töreni yapıldı. Niğde'de yapılan törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver Iskurt, Ak Partı Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı vekili Mustafa Giray, İl jandarma Komutanı Kd Albay Garip Gümüş, AK Parti il Başkanı Mahmut Peşin, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Kasaba Belediye Başkanları ile davetliler katıldı. - NİĞDE

Recep Tayyip Erdoğan, TEM Otoyolu, Ankara, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ankara-Niğde otoyolu açıldı - Son Dakika


Son Dakika

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