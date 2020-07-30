Son dakika haberi... Ankara'nın değerleri ATO'nun filminde buluştu - Son Dakika

Ankara'nın değerleri ATO'nun filminde buluştu

ANKARA - Ankara Ticaret Odası (ATO), Başkent'in tarihi ve kültürel yerleri ile coğrafi işaretli ürünleri ve markalarını Kurban Bayramı için hazırladığı filmde bir araya getirdi.

ATO'nun Kurban Bayramı dolayısıyla görsel, internet ve sosyal medyada "#vuslATOlsun" hastagiyle yayınlanmak üzere hazırlattığı film 1 dakika 38 saniye sürüyor. Başkentin zengin ve köklü geçmişinden unsurların yer aldığı film Anıtkabir, Beştepe Millet Camii ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin aynı karede yer aldığı görüntü ve ezan sesiyle başlıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100'üncü yıldönümü dolayısıyla ATO'nun "Asırlık Ankaralı İyi ki Geldin" temalı 2020 yılı takviminden bayram günü sayfasını koparan bir çocuğun babasıyla Ahiliğin de Başkenti Ankara'daki Ahi Elvan Camii'nde Bayram namazına gittiği sahnelerle devam ediyor. Ankara'nın en eski ticaret bölgesi Samanpazarı'nda bir dükkanın kepengini açan dede ve kız torun görüntülerinin yer aldığı filmde, kurban için süslenmiş bir koçla ilgilenen çocuğun görüntüsü de yer alıyor.

Çubuk turşusu, Ankara simit ve döneri filme girdi

Coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve marka haline gelerek ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapan ATO, tanıtım filminde bu ürünlere de yer verdi. Atatürk Orman Çiftliği'nde Ankara dönerinin yanında Çubuk turşusu yiyen ailenin, hastanede tedavi görürken şifa bulmak için Agat taşına dokunan yaşlı bir teyzenin, Ankara hal'inde tezgahlarda sergilenen Kalecik Karası üzümünün ve Ankara simidinin görüntüleri filmde dikkat çekti. Başkentle özdeşlemiş markalara da yer verilen filmde, Ankara'nın en önemli markalarından birisi olan Ankaragücü'nün renkleriyle yapılan maskelerin olduğu ve Gençlerbirliği Bayrağı'nın yer aldığı sahneler göze çarpıyor. Mahalle berberinde bayram tıraşı olan çocuğun görüntülerine yer verilerek bayram geleneklerine atıfta bulunulan filmde, şehit çocuğunun babasının mezarı başında asker kıyafetleriyle asker selamı vermesi dikkat çekiyor. ATO Başkanı Gürsel Baran'ın babası merhum Hacı Suat Sai Baran'ın mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktığı sahnelerin de yer aldığı film, korona virüs riski nedeniyle ziyaretçi kabul edemeyen yaşlıların görüntüleri ve "Kavuşmaya çok az zaman kaldı" sözleriyle sona eriyor.