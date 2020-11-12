Son dakika haberi: Ankara'nın Haymana ilçesinde "Giresunlular Şehitliği" yapılacak - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Ankara'nın Haymana ilçesinde, Sakarya Meydan Muharebeleri sırasında şehit olan 42. Giresun Gönüllü Alayı Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan ile askerleri için "Giresunlular Şehitliği" yapılacağını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Mücadele döneminde Giresunluların Topal Osman Ağa ve Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan komutasında 42. ile 47. olmak üzere iki gönüllü alay kurduklarını, büyük yararlılıklar gösterdiklerini belirtti.

Sakarya Meydan Muhaberesinde 42'inci Alayın Mangal Dağında savaşa katılan Binbaşı Alparslan'ın burada şehit olduğunu ifade eden Öztürk, bir süre önce Binbaşı Alparslan ile bazı Giresunlu şehitlere ait mezarların yerlerinin belirlendiğini kaydetti.

Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın mezarının yer aldığı Haymana Büyük Cami ile çevredeki bazı şehitlere ait kabirlerinin yer alacağı "Giresunlular Şehitliği" yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını belirten Öztürk, çalışmalardan olumlu sonuç aldıklarını aktardı.

Öztürk, şehitliğin Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı sınırları içerisine dahil edileceğine vurgu yaparak, "Giresunlu kahramanımızın ve silah arkadaşlarının aziz hatırasını şükranla yad edeceğimiz bir şehitliğe kavuşmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Milletvekili Öztürk, projenin 2021 yılında Sakarya Meydan Muharebesinin 100'üncü yıl dönümünde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.