Son dakika haberi... Ankara Sanayi Odası 2. OSB, meslek lisesi kurmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Ankara Sanayi Odası 2. OSB, meslek lisesi kurmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladı

14.04.2021 10:21
Son dakika haberi... Ankara Sanayi Odası 2. OSB, meslek lisesi kurmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladı, System.String[]

Son dakika haber... Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), faaliyet gösterdiği bölgede meslek lisesi kurmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile protokole imza attı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), faaliyet gösterdiği bölgede meslek lisesi kurmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile protokole imza attı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, ASO 2. OSB'de meslek lisesi kurulmasına ilişkin protokolü, Odanın Başkan Yardımcısı ve ASO 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç ile MEB'i temsilen Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu imzaladı.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin işsizlik, bunun en büyük nedenin ise mesleksizlik olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için yüksek teknolojili ürünler üretebilmesi gerektiğini belirten Ardıç, "İnsan kaynağımızın niteliğini artırmadan da bu hedeflere ulaşabilmemiz mümkün değil. Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden bir tanesi de nitelikli insan kaynağıdır. Türkiye'nin insan kaynağı planlaması konusunda önemli adımlar atması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bölgede yer alan birçok işletmenin binlerce eleman aradığına dikkati çeken Ardıç, şunları kaydetti:

"Maalesef sanayide çalıştıracak nitelikli eleman bulamıyoruz. Gerek bölgemizde gerek diğer OSB'lerde faaliyette bulunan tesislerin en büyük sorunu 'ara'nan eleman yokluğudur. İmzaladığımız bu protokolle, bölgemizde bir meslek lisesi kurarak, hem sanayinin arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek hem de gençlerimizin istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmayı hedefliyoruz."

Seyit Ardıç, 2 yıl içinde tamamlanmasını planladıkları 16 derslikli ve iki atölyeli okul için OSB'de bir arsa tahsis edeceklerini, ayrıca okulun tüm laboratuvar ve atölyelerine donanım desteği sağlayacaklarını söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi, milli eğitim bakanlığı, Ankara Sanayi Odası, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Ankara Sanayi Odası 2. OSB, meslek lisesi kurmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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