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"100'e yakın bir oranda aşılama gerçekleşiyor" - Son Dakika

"100'e yakın bir oranda aşılama gerçekleşiyor"

18.06.2021 10:11

Covid-19 aşısı olmak için randevu alan vatandaşların neredeyse tamamının aşısını olduğunu ve randevuların boş kalmadığını belirten Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Hastanemizde hemen hemen boş yok diyebilirim.

Covid-19 aşısı olmak için randevu alan vatandaşların neredeyse tamamının aşısını olduğunu ve randevuların boş kalmadığını belirten Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Hastanemizde hemen hemen boş yok diyebilirim. Açtığımız kadar randevu oluşuyor, onda da yüzde 100'e yakın bir oranda aşılama gerçekleşiyor. Randevusunu alan vatandaşlarımız geliyor" dedi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşılama kampanyasını iyi bir şekilde yürüttüklerini belirten Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, hastanede yapılan çalışmaları İHA muhabirine anlattı. Yüzölçümü itibarıyla Avrupa ve dünyanın en büyük hastanelerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi'nin aşı için ayrılan oda sayıları bakımından da önde gelen merkezlerden olduğunu anımsatan Başhekim Surel, "Biz özellikle aşı için bir bina ayırdık. Hastane ana kampüsümüzün dışında bir bina ayırdık. Çünkü hala hastaneye gelirken çekinen birçok vatandaşımız var. Doğru yapıyorlar yani tabi ki bu gayreti gösterecekler kendilerini ve sevdiklerini korumak için. Ama bu endişeleri gözeten hastalarımız için aşı binamızı özellikle kampüsümüzün dışındaki binalardan biri olarak seçtik. Günlük sadece o binamızda 8 binin üzerinde aşılamamız var. Toplamda kampüs genelinde günlük 15 bin civarında kapasite açıyoruz. Bugün Sağlık Bakanımızın talimatıyla bu kapasiteyi artırmak yönünde de çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AÇTIĞIMIZ KADAR RANDEVU OLUŞUYOR, ONDA DA YÜZDE 100'E YAKIN BİR ORANDA AŞILAMA GERÇEKLEŞİYOR"

Covid-19 aşılamasında oldukça yoğun bir tempo ile çalıştıklarının altını çizen Koordinatör Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Neredeyse yüzde 100, bizde randevuyu alıp da gelmeyen hemen hemen olmuyor. Bazen biz de medyadan duyuyor veya gazetelerden okuyoruz, 'aşı randevuları boş kalıyor' şeklinde. Ankara Şehir Hastanesi özelinde söyleyeyim bizim öyle bir şeyimiz olmuyor. Bizim BioNTech yaptığımız alanda bizim randevu sayımız 4 bindi. Talep fazla, aşı kaynağımız da iyi olunca bunu 5 bin yaptık tamamen doldu, 6 bin yaptık tamamen doldu. Bugün itibarıyla 8 bin randevu var, orada 8 bini de dolu. Dolduğu için de şimdi 9-10 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Tabii ki bu hem fiziki alan demek, hem buzdolabı, taşıma ünitesi demek, hem o aşıyı yapacak personel demek. Bizim bunların hepsini organize etmemiz gerekiyor. Şimdi bizim onlarca hemşiremiz aşı alanlarında görev yapıyor. Bizim diğer alanlardan çektiğimiz hemşireler onlar. Bir organizasyon yaparken kampüsün diğer bir alanında eksiklik meydana getirmek istemiyoruz. O yüzden bu şekilde ince hesaplar yapıyoruz. Ama Ankara Şehir Hastanemizde hemen hemen boş yok diyebilirim. Açtığımız kadar randevu oluşuyor, onda da yüzde 100'e yakın bir oranda aşılama gerçekleşiyor. Randevusunu alan vatandaşlarımız geliyor. Hatta şu imkan da doğdu artık, sizin akşam 20.00'de bir randevunuz var veya yarın için, bugün geldiniz, sizi geri çevirmiyoruz sizi sistemden çağırıyor arkadaşlarımız ve aşını uyguluyoruz. Yakalamışken aşınızı yapıyoruz yani, yeter ki siz isteyin" diye konuştu.

"YERLİ AŞIMIZ OLAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NDE ÜRETİLEN AŞI İLE İLGİLİ FAZ-3 MERKEZİYİZ ŞU ANDA"

Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli aşı için Faz-3 merkezi olduklarını belirten Koordinatör Başhekim Op. Dr. Surel, ayrıca 3'üncü doz aşılama için düşünülen hibrit aşılama konusundaki araştırmaların da Ankara Şehir Hastanesi'nde yapıldığını belirterek, "Yerli aşımız olan Erciyes Üniversitesi'nde üretilen aşı ile ilgili Faz-3 merkeziyiz şu anda. Ekibimiz çalışmalarına başladı. Nöroloji Ortopedi Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nin olduğu katta yine Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Rahmet Güner hocamızın mihmandarlığında Faz-3 çalışması içeride yürüyor. Sağlık Bakanımızın talimatıyla aşıların birbirleri üzerinde uygulandığı zaman da oluşan etkiye dair bir çalışma dizayn edildi. Bu çalışmanın başında da yine bizim Dahiliye Kliniğimizin Sorumlusu Doç. Dr. İhsan Ateş hocamız var. Covid alanında yaptığı çalışmalar ile ülkemiz genelinde tanınan kıymetli bir hocamız. Sayın Bakanımızın dile getirdiği hususun da merkezi Ankara Şehir Hastanesi. Biz de beklentileri karşılamak üzere hem bilimsel hem de destek ekibimiz ile birlikte gayret göstermekteyiz. Neticeler ortaya çıktığı zaman da Sağlık Bakanımız kamuoyu ile paylaşacaktır. Hem de bilimsel bir doküman hazırlanıp uluslararası bilim camiasına da takdim edilecek" şeklinde konuştu.

(Utku Şimşek - Erdinç Türkcan/İHA)

100'e yakın bir oranda aşılama gerçekleşiyor
100'e yakın bir oranda aşılama gerçekleşiyor
100'e yakın bir oranda aşılama gerçekleşiyor
100'e yakın bir oranda aşılama gerçekleşiyor
100'e yakın bir oranda aşılama gerçekleşiyor

Ankara Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Erciyes, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık '100'e yakın bir oranda aşılama gerçekleşiyor' - Son Dakika


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