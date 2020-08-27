Son dakika haberi! Ankara Şehir Hastanesinde 2 blok Covid-19 hastalarına ayrıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Ankara Şehir Hastanesinde 2 blok Covid-19 hastalarına ayrıldı

Son dakika haberine göre Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Yükü daha iyi karşılayabilmek adına, pandeminin şiddeti bir miktar belirginleştiği için yine Nöroloji-Ortopedi ve Genel Hastane binalarımızı diğer bölümlerden tahliye ederek müstakilen korona hastalarına baktığımız...

Son dakika haberi! Ankara Şehir Hastanesinde 2 blok Covid-19 hastalarına ayrıldı, System.String[]

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Yükü daha iyi karşılayabilmek adına, pandeminin şiddeti bir miktar belirginleştiği için yine Nöroloji-Ortopedi ve Genel Hastane binalarımızı diğer bölümlerden tahliye ederek müstakilen korona hastalarına baktığımız binalara çevirdik" dedi.

Son dönemde ülkedeki genel vaka sayılarında bir artış olduğunu ve bunun da ciddi bir payının Ankara'ya düştüğünü belirten Başhekim Op. Dr. Surel, "Son dönemde ülkemizdeki genel vaka sayılarında bir artış olduğunu zaten Sayın Bakanımızın bilgilendirmelerinde de görüyoruz. Bunun ciddi bir payı da Ankara'ya düşüyor. Ankara'da da biz özellikle Covid hastalarına baktığımız polikliniklerimizde son 1-2 haftadır bir artış gözlemliyorduk. Buna da cevap vermek için bazı alanlarda bir genişleme yaptık. Ancak vatandaşlarımızın sürece uyumu pek olmadığı için vaka sayılarındaki artış bilhassa Kurban Bayramı sonrası artarak devam etti. Buna cevap verebilmek için de biz yatak servislerimizde de bir organizasyon yaptık. Yeni normale geçerken pandeminin devam ettiği ama yoğunluğunun düştüğü tespitiyle biz izolasyon hastanesine getirdiğimiz iki hastanemizi tahliye ettik. Nöroloji-Ortopedi ve Genel Hastanelerimizi normal haline çevirdik. Her hastanemizin iki katını da korona hastaları ve korona şüphelileri için ayırdık. Akşam 78 yaşında apandisiti olan, aynı zamanda ateşi de olan, korona virüsün tüm bulgularını taşıyan ama olmayadabilecek bir acil hastamız geliyor. Bizim onu dakikalar, saatler içerisinde ameliyat etmemiz lazım. Ancak PCR testinin çıkması da belli bir zaman alıyor. En azından 2-3 saat alıyor. Dolayısıyla bu hastayı biz koronaymış gibi düşünüp, özel bir servise diğer hastalardan ayrı yatırıp, müstakil bir ameliyathanede ameliyat etmemiz gerekiyor. Daha sonra korona virüs testi negatif ise alıp normal servisine veriyoruz. Ama pozitifse korona servisinde takibine devam ediliyor" şeklinde konuştu.

"ANKARA ÇEVRESİ VE YURT DIŞINDAN DA ÇOK HASTAMIZ GELİYOR"

Korona virüs hastaları için daha önce her binada iki kat ayırdıklarını belirten Başhekim Surel, "Son dönemde gelen hastalarımızın artmasıyla bu gelen hastalar sadece Ankara'dan değil. Ankara çevresi ve yurt dışından da çok hastamız geliyor. Gerek bizim yurt dışında görev yapan Türk vatandaşlarımız, gerekse yabancı ülke vatandaşlarından hastanemizin ve buradaki profesyonel ekiplerimizin hizmetine ulaşabilmek için, tedavi için gelmek isteyen çok oluyor. Bakanlığımızın uygun gördüğü bu tip hastalarımızı da biz alıp şifa ile hastanemizden taburcu etme gayretinde oluyoruz. Şu anda da böyle yabancı uyruklu olan veya yurt dışında çalışırken, görev yaparken rahatsızlığı münasebetiyle hastanemize gelen hastalarımız mevcut" diye konuştu.

"NÖROLOJİ-ORTOPEDİ VE GENEL HASTANE BİNALARIMIZI MÜSTAKİLEN KORONA VİRÜS HASTANESİNE ÇEVİRDİK"

Son dönemde artan vakalar nedeniyle hastanede hasta yoğunluğuna mahal vermemek için hızla çalışma başlattıklarını belirten Başhekim Surel, "Bu yükü daha iyi karşılayabilmek adına, pandeminin şiddeti bir miktar belirginleştiği için yine Nöroloji-Ortopedi ve Genel Hastane binalarımızı diğer bölümlerden tahliye ederek müstakilen korona hastalarına baktığımız binalara çevirdik. Böylece izolasyonun daha iyi olacağını ve bizim personelimizi de daha iyi koruyacağımızı ve o alanları daha iyi sınırlandırıp bu hastalarımıza daha yüksek standartta hizmet verebileceğimizi ve herhangi bir hizmet ihtiyacının artışında da bu artışı da rahat göğüsleyebileceğimizi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"YETERLİ SAYIDA YATAĞIMIZ VAR"

Herhangi bir pandemiye karşı hazırladıkları eylem planını aylar önce Sağlık Bakanlığına sunduklarını ve onay aldıklarını, bu kapsamda korona virüs pandemisine karşı da hazırlıklarının tam olduğunu belirten Başhekim Surel, "Biz yaklaşık 4 bin yataklı bir hastaneyiz. Şu an 2 bin 700 civarında hastamız yatıyor hastanemizde. Yeterli sayıda yatağımız var. Mesele bulaşıcı bir hastalık olan korona virüs hastalığına yakalanmış olan vatandaşlarımızı izole bir alanda tutalım. Onlardan bir başkasına bulaş olmasına mani olalım. Personelimizin belli bir sınırdan geçtikten itibaren daha dikkatli olması gerektiğini hissetmesini sağlayalım. Yani hem personelimizi hem de hastalarımızı daha iyi koruyalım ve daha iyi hizmet verelim düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu.

EĞİTİMLER PANDEMİ SÜRECİNDE ONLİNE DEVAM EDİYOR

Ankara Şehir Hastanesinin büyüklüğü ve kapsamından dolayı adeta bir hastaneler şehri olduğunu belirten Surel, hastanede 15 bin personelin çalıştığını ve her gelen personele özel bir oryantasyon eğitimi verdiklerini söyledi. Hastane personelinin her alanda eğitimlerini aksatmadan sürdürdüklerini aktaran Surel, pandemi nedeniyle eğitimlerin neredeyse tamamının online gerçekleştiği bilgisini aktardı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ YAPILAN TESTLERİN YÜZDE 80'İ NEGATİF ÇIKIYOR"

Ankara Şehir Hastanesinde Covid-19 PCR testinde sıkıntı yaşandığı iddialarına cevap veren Başhekim Surel, şunları kaydetti:

"Ankara Şehir Hastanesi olarak şu anda günlük 2 bin 700 testi biz kendimiz yapıyoruz. Bunu da kendimiz yapmıyoruz, başvuran vatandaşlarımıza yapıyoruz. Emin olun ciddi bir kısmına yapmasak da olur. Ben niye bu kadar hastadan bu kadar test çıkıyor diye soruyorum bazen arkadaşlarımıza. Belli bir sınırımız da yok testlerde, yapıyoruz. Bugün Türkiye'nin en kaliteli laboratuvar şartlarına sahibiz. İmkanlarımız şükürler olsun çok iyi. Bu imkanları sağlayanlara minnettarız. Ama bu hizmetleri yürütürken de bu kadar hastadan bu kadar tetkik nasıl çıkıyor diye soruyoruz. Şöyle çıkıyor; ameliyat edeceğimiz tüm hastalar, anjiyo yapacağımız hastalar, küçücük bir ateşle gelen bebekler bunların hepsine acaba korona var mı diye biz test yapıyoruz. Artı yurt dışına çıkacak vatandaşlarımıza test yapıyoruz. Bir de acaba bende bir şey var mı diye gelen vatandaşlarımız var. Onları da biz sözel olarak durumları gerektirmiyorsa bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çok ikna edemediklerimize de yine test yapıyoruz. Ama ne kadar derseniz; 10 testten 8'i negatif zaten ve bunlar bizim süzdüğümüz hastalar. Yani biz yoldan merhaba diyen kişilere test yapmıyoruz. Hastaneye gelip başvuran, temaslı olduğunu düşünen veya bir şikayeti olan seçilmiş bireylere test yaptığımız halde şükürler olsun ki yüzde 80'i yine negatif çıkıyor."

Başhekim Surel, sosyal medyada veya farklı bir ortamda herhangi bir konuda Şehir Hastanesi ile ilgili oluşan söylentiler karşısında doğru bilgi almak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

(Utku Şimşek/İHA)

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 09:33

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ankara Şehir Hastanesinde 2 blok Covid-19 hastalarına ayrıldı - Son Dakika
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