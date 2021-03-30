Terörden arananlar listesinde 'kırmızı' ve 'turuncu' kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Terörden arananlar listesinde 'kırmızı' ve 'turuncu' kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

30.03.2021 22:24

Terörden arananlar listesinde 'kırmızı' ve 'turuncu' kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildiİÇİŞŞERİ Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin Bagok bölgesinde etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin terörden arananlar listesinde kırımızı kategoride bulunan ve bir dönem Murat Karayılan'ın...

Terörden arananlar listesinde 'kırmızı' ve 'turuncu' kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞŞERİ Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin Bagok bölgesinde etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin terörden arananlar listesinde kırımızı kategoride bulunan ve bir dönem Murat Karayılan'ın da korumalığını yaptığı bilinen 'Hevram Havraman Avyer' kod adlı Hasan Mahmudi ile turuncu kategorideki 'Reber Koser' kod adlı Teyyüp Çam olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Eren-5 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı ve turuncu kategoride olduğu tespit edildi.

MURAT KARAYILAN'IN ESKİ KORUMASIKırmızı kategoride olan teröristin, sözde Mardin sorumlusu olarak faaliyet gösteren 'Hevram Havraman Avyer' kod adlı Hasan Mahmudi olduğu belirlendi. Teröristin; 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde çukur barikat eylemlerine katıldığı, Şırnak'ta Silopi çukur barikat eylemleri döneminde cephe yönetimi olarak şehir merkezinde bulunduğu, Silopi bölgesinde 2 milyon dolarlık bir soygunu milisler aracılığı ile yaptırdığı, 2008 yılında Şemdinli ilçesi sınırında dönen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu askerlerin şehit edilmesi olayına katıldığı, 2016 Eylül ayı sonunda Şırnak- Van yol inşaatının yol yapım şantiyesinin emniyetini alan güvenlik güçlerine saldırı sonucu 6 jandarma personelinin şehit edildiği eylemlere katıldığı ve daha önce 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı belirlendi.Turuncu kategoride yer alan teröristin ise sözde Mardin Bagok Alan Sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve 'Reber' Koser kod adlı Teyyüp Çam olduğu saptandı. Teröristin; 18 Eylül 2016 tarihinde Mardin'in Midyat ilçesi Sivrice Mahallesi'nde bulunan GSM operatörüne ait baz istasyonuna düzenlenen el yapımı paylayıcı ile saldırı, 15 Mart 2017 tarihinde Mazıdağı ilçesi Üçyol yol mevkisinde el yapımı paylayıcının infilak etmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olması ve 2 güvenlik korucusunu yaralanması, 16 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak İdil Sarı köyü Pisikayası tepesi bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 jandarma personelinin yaralanması, 21 Ağustos 2016 tarihinde Midyat ilçesi Taşlıburç mevkisinde meydana gelen yol kesme olayında 1 vatandaşın yaralanması, 9 Aralık 2019 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen el yapımı paylayıcı saldırısında 2 jandarma personelinin şehit olması ve 8 jandarma personelinin yaralanması, 3 Nisan 2020 tarihinde Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi mevkiinde bulunan Dibek Üs Bölgesi'nde inşaat firması işçilerine yapılan saldırıda 1 müteahhitin şehit edilmesi, 1 işçinin ise yaralanması eylemlerine katıldığı belirlendi.

Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin kimlik tespiti çalışmalarına ise devam ediliyor.

ANKARA, -


Terörden arananlar listesinde 'kırmızı' ve 'turuncu' kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Terörden arananlar listesinde 'kırmızı' ve 'turuncu' kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Terörden arananlar listesinde 'kırmızı' ve 'turuncu' kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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