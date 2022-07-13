Son dakika haberi | Ankara Toptancı Hali'nde yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ankara Toptancı Hali'nde yangın çıktı

13.07.2022 11:04
Son dakika haberi | Ankara Toptancı Hali'nde yangın çıktı

Son dakika gündem haberi: Ankara'da toptancı halinin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara'da toptancı halinin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenimahalle'deki Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde bir depoda yangın çıktı. Depodaki plastik meyve sebze kasalarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki diğer depoya da sıçradı.

Hal çalışanlarının ihbarıyla bölgeye itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü.

Alevlerin neden olduğu siyah duman, kentin birçok noktasından görüldü.

Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın neden olduğu iddiası

Görgü tanığı Rıdvan Teber, depoda demirlere kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımın plastik kasalara sıçraması sonucu yangın çıktığını söyledi. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü ifade eden Teber, yangına müdahale edemeyen esnafın itfaiyeden yardım istediğini ve olayda 2 deponun hasar gördüğünü söyledi.

İkinci noktada çıkan yangın da söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada yakındaki başka bir deponun çatısında da yangın çıktı. Alevleri fark eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın depoya sıçramadan söndürüldü.

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Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ankara Toptancı Hali'nde yangın çıktı - Son Dakika

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