Son dakika haberi! Ankara Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni - Son Dakika

Son dakika haberi! Ankara Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Yüz binlerce genç yetiştiren Ankara Üniversitesi, bu bir yüzü milli ve yerli, bir yüzü küresele bakan duruşunu tavizsiz olarak devam ettirmektedir, bundan sonra da ettirecektir.

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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Yüz binlerce genç yetiştiren Ankara Üniversitesi, bu bir yüzü milli ve yerli, bir yüzü küresele bakan duruşunu tavizsiz olarak devam ettirmektedir, bundan sonra da ettirecektir." dedi.

Ankara Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Farabi salonunda yapıldı.?

Törende, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Rektör Ünüvar, açılış törenindeki konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hayatın her alanını etkilediğine işaret ederek, tez zamanda salgının bitmesini ve tüm öğrencilerin okullarıyla buluşmasını diledi.

Bu yıl Ankara Üniversitesi'ne girmeye hak kazanan öğrencileri tebrik eden Ünüvar, sadece Türkiye'ye değil bütün insanlığa hizmet eden bir üniversite olduklarını söyledi.

Ünüvar, Ankara Üniversitesi'ni "bilim çınarı" olarak nitelendirerek, "Ankara Üniversitesi'ne niye 'bilim çınarı' diyoruz? Çünkü, tıpkı bir çınar ağacı gibi sağlam köklerini tarihimizden, gücünü Cumhuriyetimizden almıştır. Yüzlerce dalı ve yapraklarıyla, fakülteleriyle 300 bini aşkın iyi ve güzel insanı yetiştirip memleketimizin beşeri sermayesine sarsılmaz bir kalite katmıştır. Tıpkı bir çınar gibi kirli havayı hep yok etmiş, hiçbir terör örgütüne, hiçbir darbeye, bu ülkeye boyunduruk vurmaya çalışanlara asla geçit vermemiştir. Düşünce özgürlüğünden, insan haklarından ve demokrasiden asla taviz vermemiştir." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi'nin, Cumhuriyetin kurucu iradesini 75 yıldır gururla temsil eden bir eğitim öğretim meşalesi olduğunu söyleyen Ünüvar, "Genç Cumhuriyetimizin daha ilk yıllarında kurulan hukuk fakültesinden bugüne, 1840'lı yıllarda kurulan veteriner ve ziraat fakültesinden, 1800'lü yıllarda kurulan siyasal fakültesinden bugüne, devletine ve aziz milletine bağlı, insanlık alemini ilgilendiren her konuda sözü olan yüz binlerce genç yetiştiren Ankara Üniversitesi, bu bir yüzü milli ve yerli, bir yüzü küresele bakan duruşunu tavizsiz olarak devam ettirmektedir, bundan sonra da ettirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin, Türkiye'nin dış politikasına katkı sağlayacak bilimsel altyapının oluşturulmasına önemli destekler verdiğini belirterek, "Bunun en son örneği Mavi Vatan'dır. Dost ve kardeş Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Antlaşması gibi stratejik bir meselede Ankara Üniversitesi üzerine düşen görevi yerine getirmiştir." dedi.

"Hayıflanmadan çalışmamız gerekiyor"

Her krizin yeni fırsatlar doğurduğuna işaret eden Ünüvar, "Bu dönem de bizim için yeni yolları keşfetmenin dönemidir. Pandemi dönemine baktığımızda, bazı sektörlerin öne çıktığını bazı sektörlerin de gerilediğini görüyoruz. Bugünlerle ilgili şüphesiz burukluk yaşayacağız ama hayıflanmadan çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Ankara Üniversitesi, inanıyorum ki uzaktan eğitimde de marka olacaktır"

Ünüvar, Kovid-19 nedeniyle eğitim öğretim süreçlerinin uzaktan yapıldığına işaret ederek, "Örgün öğretimde marka olan Ankara Üniversitesi, inanıyorum ki uzaktan eğitimde de marka olacaktır. Bu çerçevede kurulmuş, açık ve uzaktan eğitim fakültemiz var. Onlar da bu süreci gayet iyi değerlendirecekler ve takip edecekler." açıklamasında bulundu.

Ankara Üniversitesi'nin, YÖK tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak 11 araştırma üniversitesinden biri olduğunu hatırlatan Ünüvar, bu çerçevede daha üst seviyelere ulaşmak için üniversite olarak sürekli çalışacaklarının altını çizdi.

Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nde öğrenim gören ve görecek öğrencilere seslenerek, "Okul bittikten, diplomayı aldıktan sonra bizimle irtibatı keseceklerini düşünmesinler. Kendilerinin bizi benimseyeceklerini ve Ankara Üniversitesi mensubu olarak ömürlerinin sonuna kadar yol yürüyeceklerini bilsinler." dedi.

Ünüvar, öğrenciler için dünyada bilinen, alanında uzman kişiler olmaları temennisinde bulundu.

Meslektaşlarına da seslenen Ünüvar, şunları kaydetti:

"Ankara Üniversitesi 300 bini aşan mezunu, 70 bine ulaşan öğrencisi, binlerce akademisyeni ve idari çalışanıyla köklü bir çınar, büyük bir ailedir. Ankara Üniversitesi öğrenci duygularını merkezine alan bir okul olarak, gençlerimizi anlayarak, anlamaya çalışarak eğitim hayatımıza katkı sunmaya devem edecektir. Ben de Ankara Üniversitesi'nin 19'uncu rektörü olarak bu katkı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Bayrağı en güzel şekilde taşıyıp, benden sonra benden daha çok hizmet edecek bir arkadaşıma devretmek en büyük hedefimdir. Onun için üzerimize düşenleri yapacağız, istişare bizim için esastır, her türlü fikre ve projelere açığım."

"Ankara Üniversitesi, Azerbaycan'ın haklı davasının arkasındadır ve savunucusu olacaktır"

Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin Türk dünyasıyla yakın ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "Ankara Üniversitesi, Azerbaycan'ın haklı davasının sonuna kadar arkasındadır ve savunucusu olacaktır. Çünkü, hakkın ve hukukun daima yanındadır, hak ve hukuk da Azerbaycan'ın yanında olmayı gerekli kılmaktadır. Ankara Üniversitesi de gerek akademik gerek idari olarak Azerbaycan'ın haklı davasını daima savunacaktır." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler tarafından Türk bilgini Farabi'nin anısına, doğumunun 1150'nci yılında 2020'nin 'Farabi yılı' ilan edildiğini hatırlatan Ünüvar, "Farabi'yi 2020'nin son döneminde güzel çalışmalarla bir kez daha insanlığa takdim edeceğiz. Çünkü, Farabi, insanlık için hakikaten bir aydınlıktır, ışıktır." ifadelerini kullandı.

Ünüvar, 2020-2021 akademik yılının, ülke, millet ve üniversite için hayırlara vesile olmasını diledi.

Açılış konuşmasının ardından, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hamza Zülfikar, "Eğitim ve öğretimde Türk dilinin yeri ve önemi" başlıklı ilk dersi verdi.

Törene, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 18:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ankara Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni - Son Dakika

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