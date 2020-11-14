Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili bir tutuklama - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi cezaevine gönderildi, biri adli kontrolle olmak üzere 4 kişi serbest bırakıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla saldırıya tepki gösterdi.

Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisinin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde dün gece yaşandığını belirterek, "Saldırganlar, çocuk yoğun bakım servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da "Sağlıkta şiddet ayıbı bizleri derinden üzmektedir. Gece gündüz cefakarca bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddeti kınıyoruz. Çalışanlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Konunun takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.

"Gerekli cezayı almalarını bekliyoruz"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof.Dr. Akın Kaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı ve şiddeti kınadıklarını belirterek, "Olayla ilgili adli süreçler başlatılmış olup saldırganların gerekli cezayı almalarını bekliyoruz. Bundan sonra bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemler alınacaktır. Görevleri başında uğradıkları şiddet nedeniyle tüm çalışanlarımıza geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Olay

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde dün gece saatlerinde hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulundu.

Sağlık personeli, geçirdiği kaza sonucu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan çocuğu hızlı müdahalede bulunarak ölümden döndürdü.

Hasta yakınları, çocuklarının öldüğünü zannederek yoğun bakım ünitesine girmeye çalıştı ve sağlık personeline saldırı girişiminde bulundu.

Sağlık çalışanları da yoğun bakım servisinin kapısının açılmaması için arkasına tıbbi cihazlar koyarak kendilerini korumaya aldı. Hasta yakınlarına ilk müdahaleyi özel güvenlik görevlileri yaptı.

Daha sonra gelen polis ekiplerince hasta yakınları, kapı önünden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.