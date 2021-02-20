Son dakika haberi: Ankara Üniversitesi, Kovid-19 salgını sürecinde bahar dönemi eğitim öğretim ilkelerini belirledi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Ankara Üniversitesi, Kovid-19 salgını sürecinde bahar dönemi eğitim öğretim ilkelerini belirledi Açıklaması

20.02.2021 01:17
Son dakika haberi: Ankara Üniversitesi, Kovid-19 salgını sürecinde bahar dönemi eğitim öğretim ilkelerini belirledi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber: Ankara Üniversitesi, "Yeni Koronavirüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri" senato kararını duyurdu.

Ankara Üniversitesi, "Yeni Koronavirüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri" senato kararını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, senato tarafından 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığınca 29.07.2020 tarihinde hazırlanan "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi" ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının "Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri" doğrultusunda alınan ilkelere yer verildi.

Buna göre, örgün öğretim statüsünde gerçekleştirilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim süreçlerindeki teorik dersler, ilgili programlarda kazandırılması beklenen asgari yeterlilikler dikkate alınarak çevrim içi yapılacak.

Yüz yüze yapılabilecek uygulamalı eğitimlerin, birimlerin (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları) ya da programların koşulları, niteliği ve salgının seyri gözetilerek ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda dönüşümlü olarak planlanması, bu süreçte azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması sağlanacak.

"İlgili fakülte kurulları tarafından karara bağlanacak"

Üniversitenin tıp, diş hekimliği, veteriner hekimliği ve hemşirelik-ebelik programlarında yürütülen klinik uygulamalar/intörn eğitimleri, salgının seyri gözetilerek yetkili kurullarca alınan kararlar doğrultusunda yüz yüze gerçekleştirilecek.

Mesleki gelişim gerektiren eğitim alanlarında, saha-iş yeri eğitimleri ve staj uygulamaları, ilgili birimlerin yetkili kurul kararlarıyla, salgının risk düzeyi, öğrenci sayısı, uygulama alanı ve iş yeri koşulları gözetilerek ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütülecek.

Eğitim bilimleri, ilahiyat ve spor bilimleri fakültelerinde topluma hizmet uygulamaları, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak açıklamalar da göz önünde bulundurularak ilgili fakülte kurulları tarafından karara bağlanacak.

Lisansüstü eğitim veren programlarda, teorik dersler, seminer sunumları, tez izleme komiteleri çalışmaları, doktora yeterlilik ve tez savunma sınavları, çevrim içi yapılacak. Uygulama derslerinde seyreltilmiş gruplarla dönüşümlü olarak karma eğitim planlanacak ve tez çalışmaları çevrim içi ve/veya yüz yüze yürütülecek.

"Kayıt dondurma hakkı tanınacak"

Ara sınavlar dijital ortamda yapılacak. Yarı yıl, ödev, proje, sunum, görev, küçük sınavlar ve benzeri süreç değerlendirmeye yönelik etkinliklerle zenginleştirilecek ve final sınavları sonucunda başarı puanlarının belirlenmesinde anılan dönem içi etkinliklerin de değerlendirmeye dahil edilmesi önerilecek.

Final sınavlarında uygulanacak süreç (yüz yüze ve/veya çevrim içi), salgının risk düzeyi gözetilerek nisan ayının son haftasında senato tarafından yeniden değerlendirilecek.

Küresel salgın koşulları nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye giriş yapamayan uluslararası öğrencilere, salgın endişesi veya barınma ihtiyacından dolayı eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilere, istemde bulunmaları durumunda YÖK'ün öngördüğü ilkeler doğrultusunda kayıt dondurma hakkı tanınacak.

Eğitim öğretim süreci içinde öğrencilerin desteklenmesi amacıyla akademik danışmanlık, rehberlik ve kariyer merkezi hizmetlerinin yaygınlaştırılması ilkelerine bağlı olarak yürütülecek.

Ankara Üniversitesi, Koronavirüs, Lisans, Senato, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ankara Üniversitesi, Kovid-19 salgını sürecinde bahar dönemi eğitim öğretim ilkelerini belirledi Açıklaması - Son Dakika


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