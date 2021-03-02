Ankara'da mesai saatleri yeniden belirlendi - Son Dakika

Ankara'da mesai saatleri yeniden belirlendi

02.03.2021 20:47
Ankara'da mesai saatleri yeniden belirlendi, System.String[]

ANKARA Valiliği, yeni kontrollü normalleşme süreci kapsamında şehirdeki kurumların mesai saatlerinin 08.00- 17.00, 08.30- 17.30, 09.00- 18.00, 10.00- 19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacağını açıkladı.

ANKARA Valiliği, yeni kontrollü normalleşme süreci kapsamında şehirdeki kurumların mesai saatlerinin 08.00- 17.00, 08.30- 17.30, 09.00- 18.00, 10.00- 19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacağını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen son aşamada Cumhurbaşkanlığı'nın talimatları ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri doğrultusunda, yarından itibaren şehirdeki kamu kurumlarındaki mesai saatlerinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

Kurumlarda uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, "Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum kuruluşlarına ait hükümler saklıdır. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00- 17.00, 08.30- 17.30, 09.00- 18.00, 10.00- 19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır" denildi.Açıklamanın ekinde verilen tabloya göre; Valilik merkez birimleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, Orta Anadolu Güvenlik ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro 1'inci Bölge Müdürlüğü, İl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.00 ile 17.00 saatlerinde çalışacak.İl Müftülüğü, Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü, TCDD 2'nci Bölge Müdürlüğü, Ulaştırma 2'nci Bölge Müdürlüğü, PTT Başmüdürlüğü, Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İller Bankası Bölge Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, MTA Orta Anadolu 3'üncü Bölge Müdürlüğü, DSİ 5'inci Bölge Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü saat 08.30 ile 17.30 arasında hizmet verecek.Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, Meteoroloji 9'uncu Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 9'uncu Bölge Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün mesai saati 09.00- 18.00 olarak belirlendi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ise saat 10.00'da mesaiye başlayacak, saat 19.00'da paydos edecek.


Ankara Valiliği, Ankara, Mart, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da mesai saatleri yeniden belirlendi - Son Dakika


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