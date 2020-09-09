Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulunun, raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu taşınabilmesine karar verdiği bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara I·l Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 8 Eylül'de 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine go¨re, Ankara Valisi Vasip S¸ahin bas¸kanlıgˆında olagˆanu¨stu¨ toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, gu¨ndemdeki konuların go¨ru¨s¸ülerek, alınan kararlarda, ic¸erisinde bulunulan kontrollu¨ sosyal hayat do¨neminde salgınla mu¨cadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/is¸ kolu ic¸in ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmalarının bu¨yu¨k o¨nem tas¸ıdığı kaydedildi.

Bu c¸erc¸evede, farklı tarihlerde yayımlanan I·c¸is¸leri Bakanlıgˆı genelgeleri dogˆrultusunda kurulun kararları ile belirli dezavantajlı gruplara/meslek icralarına yo¨nelik veya kamuya ac¸ık bazı alanlarda herkese maske takma zorunlulugˆu getirildiği, s¸ehirler arası ve s¸ehir ic¸i yolcu tas¸ımacılıgˆına ilis¸kin du¨zenlemeler yapıldığı aktarılan açıklamada, hangi durum ve s¸artlarda s¸ehir ic¸i toplu tas¸ıma arac¸larının ayakta yolcu alabilecegˆi ve oranların belirlendiği ve lokanta restoran, kafe ve benzeri is¸letmelerin mu¨zik faaliyetlerine kısıtlama getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, fiziki mesafe kuralı olmak u¨zere, alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin, hastalıgˆın yayılım hızını artırması ve toplum sagˆlıgˆını riske atması nedeniyle Cumhurbas¸kanlıgˆı Kabinesinde alınan kararlar dogˆrultusunda meskenler haric¸ olmak u¨zere tu¨m alanlarda (kamuya ac¸ık alanlar, cadde, sokak, park, bahc¸e, piknik alanı, sahiller, toplu ulas¸ım arac¸ları, is¸ yerleri, fabrikalar vb.) vatandas¸lara istisnasız maske takma zorunlulugˆu getirildiği bildirildi.

Minibu¨s/midibu¨sler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobu¨sler gibi ic¸ hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacagˆı s¸ehir ic¸i toplu ulas¸ım arac¸larında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle mu¨saade edilmemesine karar verildiği belirtilen açıklamada, bunların dıs¸ında kalan toplu ulas¸ım arac¸larında, raylı sistem arac¸ları için verilen karar şu şekilde sıralandı.

"Vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar da ayakta yolcu tas¸ıyabilmelerine, kars¸ılıklı oturma du¨zeni varsa bu koltuklarda yu¨z yu¨ze gelinmeyecek s¸ekilde birer koltuk bos¸ bırakılarak c¸apraz olarak oturulmasına, koltuk kapasiteleri seyreltilmis¸/kaldırılmıs¸ otobu¨sler gibi ayakta yolcu tas¸ıma agˆırlıklı toplu ulas¸ım arac¸larında, fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak s¸ekilde arac¸ ruhsatlarında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar oturarak ve arac¸ ruhsatlarında yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar da ayakta yolcu tas¸ıyabilmelerine, kars¸ılıklı oturma du¨zeni varsa bu koltuklarda yu¨z yu¨ze gelinmeyecek s¸ekilde birer koltuk bos¸ bırakılarak c¸apraz olarak oturulması."

Açıklamada, raylı sistem arac¸ları ve koltuk kapasitelerinin seyreltilmis¸/kaldırılmıs¸ otobu¨slerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha ve tabelanın herkesin go¨rebilecegˆi s¸ekilde asılmasına ve ayaktaki yolcuların durabilecegˆi yerlerin fiziki olarak is¸aretlenmek suretiyle belirlenmesine, restoran, kafe gibi tu¨m yeme ic¸me ya da egˆlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra mu¨zik yayınına hic¸bir s¸artta izin verilmemesinin kararı verildiği aktarıldı.

Bu arada mu¨lki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yo¨netimlerce bu konuda gerekli tu¨m tedbirlerin alınması, vatandas¸ların toplu olarak bulundugˆu ve bulunabilecegˆi yerler (pazar yerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran, yeme ic¸me ve egˆlence mekanlarında, koronaviru¨s salgınıyla mu¨cadele amacıyla Sagˆlık Bakanlıgˆı Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberi ile I·c¸is¸leri Bakanlıgˆının ilgili genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin su¨reklilik tas¸ıyacak s¸ekilde etkinligˆinin artırılmasına yo¨nelik gerekli tedbirlerin kaymakamlar tarafından alınması kararlaştırıldı.

Koronaviru¨s ile mu¨cadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerc¸ek ve tu¨zel kis¸ilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda kaymakamlar ve ilgili tu¨m kurumlarca gerekli hassasiyetin go¨sterilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklıgˆa meydan verilmemesi ve magˆduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri geregˆince idari is¸lem tesis edilmesi ve konusu suc¸ tes¸kil eden davranıs¸lara ilis¸kin Tu¨rk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli is¸lemlerin bas¸latılmasına oy birligˆi ile karar verildi.