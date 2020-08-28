Son dakika haberi | Ankara Valisi Şahin, polis merkezinin açılışını yaptı

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA Valisi Vasip Şahin, Altındağ ilçesinde faaliyete geçen Kuzeykent Polis Merkezi Amirliği'nin açılışını gerçekleştirdi.

ANKARA Valisi Vasip Şahin, Altındağ ilçesinde faaliyete geçen Kuzeykent Polis Merkezi Amirliği'nin açılışını gerçekleştirdi. Altındağ'daki Dandanakan Sokak'ta yapımı tamamlanan Kuzeykent Polis Merkezi Amirliği, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezin açılışına, Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul ve Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla katıldı. Merkez önünde dua edildikten sonra Vali Şahin, açılış kurdelesini kesti. Vali Şahin ve beraberindekiler, daha sonra merkezini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

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